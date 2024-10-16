TCMB, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Ağustos 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 11,2 milyar dolar artarak 175,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 8,6 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2,6 milyar dolar yükselişle 11,8 milyar dolar oldu.

BANKALARIN UZUN VADELİ KREDİ BORÇLANMALARI

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta, 2023 sonuna göre 1,5 milyar dolar artarken tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 3,3 milyar dolar yükselerek 18,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 160 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 29 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN KREDİ BORÇLANMALARI

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 2 milyar dolar yükselerek 12,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları ağustosta, 2023 sonuna göre 2,2 milyar dolar artışla 6,7 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 556 milyon dolar azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

1 YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 52,7 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,7 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.