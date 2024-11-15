TCMB, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylık periyotlara göre yayınladığı özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini ekim ayı verileri de yayınlandı.

Eylül 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar dolar artarak 178,5 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu eylülde 2023 sonuna kıyasla 14,3 milyar dolar yükselerek 178,5 milyar dolara çıktı.

UZUN VADELİ KREDİ BORCU

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 10,2 milyar dolar artarak 165,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 4,1 milyar dolar yükselişle 13,3 milyar dolar oldu.

BANKALARIN UZU VADELİ KREDİ BORÇLANMALARI

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları eylülde 2023 sonuna göre 1,7 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 3,6 milyar dolar yükselerek 18,4 milyar dolara ulaştı.

BANKACILIK DIŞI FİNANS KURULUŞLARININ KREDİ BORCU

Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 52 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 2,2 milyar dolar yükselerek 12,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, eylülde 2023 sonuna göre 2,8 milyar dolar artışla 7,3 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 479 milyon dolar azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

TAHVİL HARİÇ ÖZEL ALACAKLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 5,1 milyar dolar artarak, 111,9 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3,5 milyar dolar yükselerek 11,4 milyar dolar oldu.

BORCUN DÖVİZ KOMPOSİZYONU

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 165,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sı dolar, yüzde 35’i euro, yüzde 2,5’i Türk lirası ve yüzde 4,9’u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8’ini dolar, yüzde 15,9’unu euro, yüzde 35,3'ünü Türk Lirası ve yüzde 5’ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,6’sı finansal kuruluşlara, yüzde 62,4’ü ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,5’i finansal kuruluşlara, yüzde 21,5’i ise finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

1 YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 54,3 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54,3 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.