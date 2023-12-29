TCMB 2024 para ve kur politikasını açıkladı! Yol haritası belli oldu TCMB, Para ve Kur Politikası Metni'ni yayınladı. Merkez Bankası, metinde gelecek yıldaki para politikasını belirterek, sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirlerin de alınabileceğini aktardı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para ve kur politikası metninde, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısının fiyat istikrarının sağlanmasıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

Planda, bu çerçevede, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmekle ilgili sahip olunan tüm araçların bu amaç doğrultusunda kullanılacağı vurgulandı.

Ayrıca fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarın da gözetileceği üzerinde duruldu.

"Enflasyon hedefi yüzde 5"

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefin yüzde 5 olarak korunduğu dile getirerek şu ifadeler kullanıldı:

TCMB’nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Para politikası enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

4 ana kolda yol haritası çizildi

Merkez Bankası'nın yayınladığı yol haritasında; Para Politikası ve İletişimi, Makroihtiyati Politika Çerçevesi, Türk Lirası ve Döviz Likiditesi Yönetimi ve TCMB Kredi Programları ayrı ayrı maddelerle belirtildi.

Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler ara hedef olacak

Metinde öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Enflasyonun gelecek dönemdeki seyri konusunda iktisadi birimlere rehberlik etmesi öngörülen göstergeler, kısa vadede enflasyon tahminleri, orta vadede ise enflasyon hedefidir. Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler enflasyon beklentilerine yönelik referans oluşturma işleviyle ara hedef olarak kullanılacaktır. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında

kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükümet’e “Açık Mektup” yazılacaktır.

Poitika faizi TCMB’nin temel politika aracı olmayı sürdürecek

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, TCMB’nin temel politika aracı olmayı sürdürecektir. Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için 2023 yılı ikinci yarısında parasal sıkılaştırma süreci başlatılmıştır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2024 yılında 12 toplantı yapacaktır.

Parasal sıkılık

Parasal sıkılık ve parasal aktarım, likidite gelişmeleri yakından takip edilerek miktarsal sıkılaştırma kararları ile desteklenebilecektir. Miktarsal sıkılaştırma adımlarına, kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak devam edilecektir.

Para politikası kararları, gelişmelere göre alınacak

Para politikası kararları, makro ve mikro düzeyde fiyatların ayrıntılı analizi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler dahil olmak üzere finansal koşullar ile likidite ve fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacaktır.

PPK toplantısı öncesindeki yedi günlük süre “sessiz dönem” olacak

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesindeki yedi günlük süre “sessiz dönem” olarak adlandırılmakta olup, bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler PPK’ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır.

Dar gelirli kesim gözetilecek

Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek.

Rezerv artırmaya devam

2024'te de piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek.

TL mevduat daha da artırılacak

Sadeleşme 2024’te de devam edecek. TL mevduatın payının yüzde 50’ye yükselmesi hedeflenecek. Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artıran bu uygulamalar sonucunda ağustos ayından itibaren KKM bakiyesi yüzde 22 azalırken, Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payında 15 Aralık itibarıyla 9 puan artış olmuştur.

Sunumlar devam edecek

Metinde, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı bilgilendirme toplantılarının da süreceği bilgisi verilerek şu ifade kullanıldı: