TCMB rezervi rekor yolunda

REUTERS

Dolar/TL, 36,2510 zirvesinde güne başlarken piyasada bugün küresel gelişmeler, veri gündemi ve ihaleler takip edilecek.

Dolar/TL güne 36,2510 seviyesindeki yeni tarihi zirvesinde başlarken, TL'nin yıl başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 2,4 ile sınırlı kaldı.

BRÜT REZERVLER

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre 14 Şubat ile biten haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 6 milyar dolara yakın artışla 173 milyar doları aştı ve yeni zirvesine yükseldi.

NET REZERVLER

Bankacıların hesaplamasına göre net rezerv ise 6 milyar dolar civarında artışla 73 milyar doları aşarak yeni rekora yükseldi.

SWAP HARİÇ NET REZERV

Benzer şekilde swap hariç net rezerv ise önceki haftaya göre 6 milyar dolar üzeri artışla 71,5 milyar dolar oldu.

Resmi veri 20 Şubat Perşembe günü açıklanacak.