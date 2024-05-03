TCMB rezervleri 124,1 milyar dolar oldu Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre TCMB'nin brüt döviz ve altın rezervleri 2 milyar 204 milyon dolar azaldı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), toplam rezervlerinin artırılması politikası takip ediliyor.

Merkez Bankası'nın 26 Nisan haftasında açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre bir önceki haftaya göre 126 milyar 284 milyon dolardan 124 milyar 80 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri

Buna göre, 26 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 44 milyon dolar azalışla 64 milyar 967 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 19 Nisan'da 67 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri

Bu dönemde altın rezervleri, 160 milyon dolar düşüşle 59 milyar 273 milyon dolardan 59 milyar 113 milyon dolara indi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)