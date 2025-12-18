TCMB rezervleri 190,8 milyar dolar oldu

- Merkez Bankası rezervleri bir haftada 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 804 milyon dolara yükseldi.
- Brüt döviz rezervleri 1 milyar 888 milyon dolar artışla 78 milyar 651 milyon dolara çıktı.
- Altın rezervleri de 2 milyar 478 milyon dolar artarak 112 milyar 153 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
TCMB toplam rezervleri, 12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 804 milyon dolara yükseldi.
BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI
Buna göre, 12 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 888 milyon dolar artarak 78 milyar 651 milyon dolara çıktı.
Brüt döviz rezervleri, 5 Aralık'ta 76 milyar 763 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 478 milyon dolar artışla 109 milyar 675 milyon dolardan 112 milyar 153 milyon dolara yükseldi.
TOPLAM REZERVLER
