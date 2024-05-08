TCMB, TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 200 milyar Türk Lirası (TL) tutarında TL depo alım ihalesi açtı.
TCMB, 21 Şubat tarihinden sonra ilk kez TL depo alım ihalesi açtığını duyurdu.
Merkez Bankası'nın son açtığı ihale 200 milyar TL tutarında oldu.
TL depo ihaleleri açabileceğini daha önce belirtmişti
TCMB, aralık ayında “parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla” TL depo ihaleleri açabileceğini duyurmuştu.
TCMB, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının karar metninde de likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılmasının sürdürüleceğini aktarmıştı.
TL depo alım ihalesi nedir?
TL depo alım ihalesi; Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemlerine deniyor.
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