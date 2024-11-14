TCMB ve OVP enflasyon beklentisine göre asgari ücrete zam senaryoları

Özel Haber

2022 Ocak'ta 4 bin 253 TL olan asgari ücret, 2022 Temmuz ayında yapılan yüzde 29,3'lük ara zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı.

2023 Ocak'ta asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti.

2023 Temmuz'da ayında ise asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapılmış ve asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu.

2024 Ocak'ta ise asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkartılmıştı.

ASGARİ ÜCRET 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Peki 2025 Ocak'ta asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapılacak ve kaç lira olacak? Biz de bugüne kadar açıklanan 2024 yıl sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Orta Vadeli Program'a (OVP) hedeflerine göre asgari ücrete zam oranını ve oluşabilecek rakamları hesapladık.

TCMB VE OVP'YE GÖRE SENARYOLAR

OVP: Yüzde 41,2 Net: 24 bin 6,82 lira

TCMB Yüzde 42 Net: 24 bin 142,84 lira

TCMB Yüzde 44 Net: 24 bin 482,88

TCMB Yüzde 46 Net: 24 bin 822,92 lira

TCMB EFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE: 24 BİN 482,88 LİRA

Geçen hafta Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın dördüncü enflasyon toplantısında, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44 oldu.

Eğer asgari ücret enflasyona göre artacaksa bu oranın zamma olduğu gibi yansıyacağını düşünerek, asgari ücretin 17 bin 2 liradan yüzde 44 yani 7 bin 480,99 lira artışla 24 bin 482,88 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz.

TCMB ORTA VADELİ ALT SINIRA GÖRE: 24 BİN 142,84 LİRA

Merkez Bankası enflasyon raporunda 2024 sonu enflasyon oranının orta noktası yüzde 44 olarak belirlenmişken bu oranın üst sınırı yüzde 42 oldu.

Bu orada göre de 2024'te uygulanan asgari ücret 17 bin 2 liradan yüzde 42 zamla birlikte 7 bin 140 lira zamla birlikte 24 bin 142,84 liraya yükselecek.

TCMB ORTA VADELİ ÜST SINIRA GÖRE: 24 BİN 822,92 LİRA

Merkez Bankası enflasyon raporunda 2024 sonu enflasyon oranının orta noktası yüzde 44 olarak belirlenmişken bu oranın üst sınırı yüzde 46 oldu.

Bu orana göre de mevcut rakam 17 bin 2 liraya yüzde 46 zam ile 7 bin 820,92 zamla birlikte verilecek asgari ücret 24 bin 822,92 lira olacak.

OVP ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE: 24 BİN 6,82 LİRA

Ekonomi yönetiminin oluşturduğu Orta Vadeli Program'a göre enflasyonun, 2024'ün sonunda yüzde 41,2 gelmesi bekleniyor.

OVP hedefine göre 17 bin 2 liralık asgari ücret, yüzde 41,2 zamla birlikte 7 bin 4,82 lira zamla birlikte 24 bin 6,82 lira olacak.