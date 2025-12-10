TCMB, yılın son faiz kararını yarın açıklayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın (11 Aralık) toplanarak, saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verilmişti.

FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 38

Bu kez de ekonomistler Merkez Bankası'nın 150 baz puan düşürerek faizi yüzde 38'e çekmesi bekleniyor.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN DEZENFLASYON VURGUSU

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

"FAİZ İNDİRİMLERİ ENFLASYON KONTROL ALTINDAYKEN ETKİLİ OLABİLİR"

Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır." şeklinde konuştu.

"UZUN VADELİ KREDİLERİN PAYI SIKILAŞMA DÖNEMİNDE ARTTI"

Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları söyledi: