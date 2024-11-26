TCMB yönetimi, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul'da bir araya geldi.

TBB'nin açıklamasına göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve 3 ayda bir yapılan mutat toplantı bugün gerçekleştirildi.

KÜRESEL VE YURT İÇİ EKONOMİK GELİŞMELER KONUŞULDU

Toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturdu. Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMALAR

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti.