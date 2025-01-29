TCMB, zorunlu karşılık oranını düşürdü

AA

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranı koridorunu 1,10 puan aşağı çekti.

Yüksek bir Zorunlu Karşılık Oranı, bankaların daha az kredi vermesini sağlayabilirken, düşük bir oran kredi genişlemesine imkan verir.

ORANLAR AZALTILDI

TCMB'nin açıklamasına göre 27 Aralık 2024 ila 23 Ocak 2025 tarihleri için yüzde 0,00 ila yüzde 39,90 aralığında olan zorunlu karşılık faiz oranı koridoru, 24 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 0,00- yüzde 37,80 aralığına düşürüldü.

Söz konusu oranlar 30 Ağustos 2024 ila 26 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 0,00 ila yüzde 42 aralığındaydı.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?

Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracıdır. Merkez Bankası, 2010 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya başladığı yeni strateji çerçevesinde, söz konusu dönemde enflasyon görünümünün olumlu seyretmesinin de sağladığı imkân dâhilinde, makro finansal risklerin azaltılabilmesine yönelik politikalar geliştirmiştir. Bu doğrultuda, temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihalelerine ek olarak zorunlu karşılıklar aktif bir şekilde kullanıma sokulmuştur.

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler iki haftada bir cuma günü itibarıyla hesaplanır. Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, yurt dışı şubelerinin yükümlülükleri dâhil, Merkez Bankası'na, Hazine'ye, yurt içi bankalara ve uluslararası anlaşmayla kurulmuş olan bankaların Türkiye’deki merkez ve şubelerine olan yükümlülükleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen bilanço kalemleri zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülüklerini oluşturur.

Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara Merkez Bankasınca belirlenen koşullara bağlı olarak faiz uygulanır.