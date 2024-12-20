TCMB'den Fed sonrası faizde teknik ayarlama

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz çarşamba günü açıkladığı kararla politika faizini. beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirme kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) de kendi bünyesinde tutulan yabancı para cinsi serbest hesaplara ödenen faizi Fed indirimi sonrası tekrar ayarladı.

Merkez Bankası, kendi bünyesinde tutulan yabancı para cinsi serbest hesaplara ödenen faizi 25 baz puan düşürdü.

Böylece banka ilgili faizi yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye indirdi.



TCMB daha önce ilgili faizi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında da ayarlamıştı.