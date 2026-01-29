TCMB’den ödeme ve elektronik para kuruluşlarına denetim: 7 kuruluşun faaliyeti iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında 7 kuruluşun faaliyet iznini iptal etti, 14 kuruluşun faaliyetini geçici olarak durdurdu. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 373,2 milyon liralık idari para cezası kesildi.

Giriş: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik yürüttüğü gözetim ve denetim faaliyetlerinin 2025 yılı sonuçlarını açıkladı. Güvenli, kesintisiz ve hukuka uygun bir finansal ekosistemin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler sonucunda çok sayıda yaptırım kararı alındı.

FAALİYET İZİNLERİ İPTAL VE DURDURMA KARARLARI

2025 yılında gerçekleştirilen gözetim ve denetimler kapsamında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen kuruluşlara yönelik önemli yaptırımlar uygulandı. Buna göre,

-7 kuruluşun faaliyet izni iptal edildi,

-14 kuruluşun faaliyet izni geçici olarak durduruldu,

-12 kuruluşun ise kâr payı dağıtımı Bankadan izin alma şartına bağlandı.

373 MİLYON LİRAYI AŞAN İDARİ PARA CEZASI

6493 sayılı Kanun’un “Düzenleme ve kararlara uymamak” başlıklı 27’nci maddesi uyarınca,

-72 kuruluşa toplam 373 milyon 243 bin 560 lira idari para cezası uygulandı,

-29 kuruluşa ise uyarı verildi.

İZİNSİZ FAALİYETLERE SUÇ DUYURUSU

İzinsiz ödeme hizmeti sunduğundan şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik incelemeler sonucunda, 331 dosya için Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve/veya mahkemelere yazılı başvuruda bulunuldu. TCMB tarafından hazırlanan denetim raporları da yürütülen soruşturmalar kapsamında ilgili savcılıklara iletildi.

2 BİNDEN FAZLA BAŞVURU YANITLANDI

TCMB, 2025 yılı boyunca kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konularında toplam 2 bin 167 bilgi edinme başvurusunu yanıtladı.

HEDEF: GÜVENLİ FİNANSAL EKOSİSTEM VE TÜKETİCİ HAKLARI

TCMB, yürütülen tüm bu çalışmalarla sektörün sağlıklı işleyişini sağlamak ve tüketici haklarını korumayı amaçladığını vurguladı. Banka, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumlu şekilde faaliyet göstermesi için gözetim ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Yetkili kuruluşlar ile faaliyet izni iptal edilen veya geçici olarak durdurulan kuruluşlara ilişkin güncel bilgilere TCMB’nin internet sitesindeki “Ödeme Hizmetleri” bölümünden ulaşılabiliyor.