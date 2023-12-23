TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı tekrar belirlendi.
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25
TCMB'nın aldığı karara göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25 oldu.
Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 44,25
Resmi Gazetete'de yayınlanan karar gereği avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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