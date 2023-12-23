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Ekonomi



TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını yeniden belirlendi.