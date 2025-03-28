TCMB’den tahvil piyasasını güçlendirecek çalışma

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Kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk Lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedefleniyor.

Ekonomi yönetimi tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek çalışmalar başlatırken, kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedefleniyor.

BAYRAM SONRASI PİYASALAR ETKİNLEŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor.

TLREF ENDEKSLİ TAHVİLLER İÇİN DOĞRUDAN ALIM İHALESİ

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor.

HER BİRİ 500 MİLYON LİRALIK ÜÇ AYRI İHALE

TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.