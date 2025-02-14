TCMB'den üç 921,7 milyar TL depo alım ihalesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) 921 milyar 697 milyon TL depo alım ihalesi gerçekleştirildi.

Depo alım ihalesi; genellikle devlet kurumları veya büyük şirketler tarafından yapılan, belirli bir depolama alanı veya depo hizmetleri için yapılan ihaleler olarak dikkati çekiyor.

TCMB, 851 milyar 697 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi açtı.

BİRİNCİ DEPO ALIM İHALESİ

TCMB'nin, 17 Şubat vadeli 851 milyar 697 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 851 milyar 697 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

İKİNCİ DEPO ALIM İHALESİ

14 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 5 milyar 675 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

ÜÇÜNCÜ DEPO ALIM İHALESİ

Bankanın 21 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 180 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.