TCMB’nin 2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 36 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu sunarak, kurumun yeni enflasyon tahminlerini açıkladı. TCMB eski enflasyon tahminini korudu. Tahminlerin orta noktası 2024 yıl sonu için yüzde 36, 2025 yıl sonu için yüzde 14 olarak açıklandı.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024’ün ilk enflasyon raporunun tanıtımı için Ankara’daki İdari Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum gerçekleştirdi.

Karahan, raporun sunumunda geçtiğimiz üç aylık süreçteki ekonomik görünümü paylaşarak enflasyonun durumu, para politikası ve enflasyona ilişkin öngörülerini aktardı.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıkladığı enflasyon tahminlerinin orta noktası; 2024 yıl sonu için yüzde 36, 2025 yıl sonu için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 oldu.

Karahan'ın ilk kez gerçekleştireceği toplantı, yatırımcıların odağında bulunuyor.

"Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz"

Karahan'ın sunumunda öne çıkanlar:

-Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.

-Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

-2024 yılında, parasal aktarımın gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, yurt içi talepte dengelenme ile birlikte, cari dengede iyileşme sürecinin devamını öngörüyoruz.

-Mevcut parasal sıkılaştırma süreci öncekilere benzer şekilde başta altın ve dayanıklı tüketim malı olmak üzere ithalat kanalıyla cari dengeye katkıda bulunmaya başlamıştır.

2023’ün son raporundaki tahminler

TCMB, Enflasyon Raporu’nu 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez sunuyor. 2023 yılının son enflasyon raporuna göre enflasyon tahmini 2023 için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 ve 2025 yıl sonu için yüzde 14 olarak açıklanmıştı.

2023 yıl sonu enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşti

Aralık 2023’te Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), rapordaki beklentilere paralel olarak yıllık yüzde 64,77 oldu. En son açıklanan 2024 Ocak enflasyonu ise yıllık yüzde 64,86 olarak kaydedildi.