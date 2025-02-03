TCMB'nin alım-satım konusu yapılan dövizler listesinden İran riyali çıkarıldı

Resmi Gazete'nin 1 Şubat tarihli sayısında yayımlanan karara göre, İran riyali Merkez Bankası'nın (TCMB) alım-satım konusu yaptığı dövizler listesinden çıkarıldı.
Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelgeye göre, liste güncellendi.
Güncellenen listede bulunan 21 döviz cinsi şöyle:
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini- Çin Yuanı
- Rus Rublesi
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Katar Riyali
- Azerbaycan Yeni Manatı
- Avustralya Doları
- Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
- Bulgar Levası
- Danimarka Kronu
- Güney Kore Wonu
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Kuveyt Dinarı
- Norveç Kronu
- Pakistan Rupisi
- Romanya Leyi
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