TCMB'nin alım-satım konusu yapılan dövizler listesinden İran riyali çıkarıldı

REUTERS

Resmi Gazete'nin 1 Şubat tarihli sayısında yayımlanan karara göre, İran riyali Merkez Bankası'nın (TCMB) alım-satım konusu yaptığı dövizler listesinden çıkarıldı.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelgeye göre, liste güncellendi.

Güncellenen listede bulunan 21 döviz cinsi şöyle:

- ABD Doları

- Euro

- İngiliz Sterlini- Çin Yuanı

- Rus Rublesi

- Japon Yeni

- Suudi Arabistan Riyali

- Katar Riyali

- Azerbaycan Yeni Manatı

- Avustralya Doları

- Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

- Bulgar Levası

- Danimarka Kronu

- Güney Kore Wonu

- İsveç Kronu

- İsviçre Frangı

- Kanada Doları

- Kuveyt Dinarı

- Norveç Kronu

- Pakistan Rupisi

- Romanya Leyi