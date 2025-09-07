TCMB'nin faiz kararı 19 Eylül'de açıklanacak

Gelecek hafta 19 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yatırımcıların odağına yerleşti.

Para Politikası Kurulu (PPK), en son 24 Temmuz'da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 300 baz puan indirilerek yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermişti.

Merkez Bankası'nın toplantısına TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlık yapacak.

POLİTİKA FAİZİNİN 200 BAZ PUAN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında ise TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

26 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

BIST 100

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 4,95 düşüşle 10.729,49 puandan kapandı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,2390'dan tamamladı.

GELECEK HAFTANIN EKONOMİ GÜNDEMİ

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba günü sanayi üretimi, perşembe günü TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, cuma ödemeler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi verileri takip edilecek.