TCMB'nin faiz kararı ekonomi gündeminin odağında

AA

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklanmışken, yurt içinde de geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık olarak yüzde 2,23 artışla 9.389,62 puandan kapandı ve geçek haftanın en çok kazandıranı oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.550 puanın direnç, 9.300 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 34,4330'dan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu hafta açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla oluştu.

İŞSİZLİK ORANI AÇIKLANACAK

Yurt içinde gelecek hafta pazartesi işsizlik oranı ve konut fiyat endeksi, perşembe PPK faiz kararı ile tüketici güven endeksi takip edilecek.

Bu arada AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

BEKLENTİLER FAİZİN SABİT TUTULACAĞI DOĞRULTUSUNDA

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.



