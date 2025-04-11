TCMB'nın faizi nisanda sabit bırakması bekleniyor

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Küresel ticaret savaşı şu anda ABD ile Çin arasındaki bir düelloya dönüşmüş durumda.

Piyasalarda yaşanan çalkantılı hafta nedeniyle gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının para politikası faiz kararına odaklandı.

Gelecek hafta perşembe günü, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları için faiz kararı günü olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini en son açıklanan yüzde 42,5 oranında sabit tutması bekleniyor.

KRİZ

Trump'ın mütekabiliyet esasına dayalı ek gümrük vergileri yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra birkaç ülke hariç tüm ülkelere yönelik ek gümrük vergilerini 90 günlüğüne durdurması piyasalarda sert dalgalanmaya neden oldu.

DALGALANMA

Piyasalarda son haftalarda yaşanan dalgalanma, 2020'deki koronavirüs salgını ve 2008'deki küresel finansal kriz sırasındaki dalgalanmaya yakın bir şiddette olsa da çok daha kısa bir sürede gerçekleşti.

ECB'NİN FAİZ KARARI ETKİLİ

Ticaret savaşı ve piyasalardaki çalkantının merkez bankalarının faiz indirimi konusundaki yaklaşımını nasıl etkileyeceğini görmek isteyen yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı para politikası toplantısını yakından izleyecekler.

ECB'nin yeniden 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 2,25'e düşürmesi bekleniyor.

GEÇERLİ VERGİLER

Trump'ın ek gümrük vergilerini 90 günlüğüne durdurmasına rağmen asgari yüzde 10'luk vergiler yürürlükte kalacak.

Buna ek olarak AB'nin ABD'ye yaptığı çelik, alüminyum ve otomobil ihracatına yönelik daha yüksek orandaki gümrük vergileri hâlâ geçerli.