TCMB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

Nisan ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
4 EKONOMİST İNDİRİM BEKLİYOR
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
ANKETTEN YÜZDE 46'DA SABİT BIRAKMAK ÇIKTI
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 35,50
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.
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