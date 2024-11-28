TCMB'nin net rezervleri 1,82 milyar dolar arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık bankacılık ve para istatistikleri paylaşıldı.

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçen hafta toparlanarak tekrar 60 milyar dolar eşiğini aştı.

TCMB tarafından yayınlanan haftalık verilere göre net döviz rezervi iki hafta gerilemesinin ardından geçen hafta 1,82 milyar dolar artışla 60,88 milyar dolara çıktı.

TOPLAM REZEVLER AZALDI

TCMB'nin toplam rezervlerine bakıldığında, altın rezervlerinin değerinin bir önceki haftaya göre 3.31 milyar dolar artarak 65.9 milyar dolara yükselirken, brüt döviz rezervinin ise 3,36 milyar dolar düşüşle 90,74 milyar dolara indiği görüldü.

Birbirini dengeleyen iki değişimin etkisiyle toplam rezerv sadece 45 milyon dolar azalarak 156,64 milyar dolar oldu.