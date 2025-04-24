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İHA

Tekirdağ’da kuraklıkla mücadele kapsamında başlatılan anıza ayçiçeği ekimi projesiyle verim kaybının azalması hedefleniyor.

Anıza ayçiçeği ekimi projesi ile üretici de umutlu.

"Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi" çerçevesinde Tekirdağ’daki Gündüzlü Mahallesi’nde üreticilerle bir araya gelen Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çalışmaları yerinde inceledi.

Üreticilere bilgi veren Aksoy, ardından çiftçilerin yaptığı ekimi izledi.

TOPRAK YORGUN DEĞİL, YÖNTEM YANLIŞ

Müdür Aksoy, anıza ekimle birlikte toprakta organik madde ve su kaybının önlendiğini, yabancı otla mücadelenin kolaylaştığını ifade etti.

AZ GÜBRE, ENERJİ, YAKIT VE İLAÇ KULLANILIYOR

"Projenin sonuçlarını alıp, Türkiye projesi olarak ülkemizin tamamına sunmayı düşünüyoruz" diyen Aksoy, bu yöntemle daha az gübre, enerji, yakıt ve ilaç kullanarak kaliteli ürünler elde edilebileceğini belirtti.

"TOHUM YATAĞI DAHA ORGANİK HALE GELİYOR"

Bu uygulamanın toprak dostu bir üretim şekli olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Tohum yatağı daha organik hale geliyor, beslenme alanı genişliyor." dedi.

"ÇİFTÇİYE YÜK DEĞİL, DESTEK GETİRECEK"

Geleneksel sürüm yerine minimum düzeyde toprak işlemesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Çiftçimize ve üreticimize destek alacağız." diyerek, bakanlıkla yürütülecek temaslara işaret etti.

UYGULAYAN ÇİFTÇİ MEMNUN

Çiftçi Umur İnanç ise iki yıldır anıza ekim yaptığını ve aldığı sonuçlardan memnun kaldığını söyledi.

Bu yıl ekim alanını artırdığını belirten İnanç, uygulamanın ekonomik ve verimli olduğunu ifade etti.