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İHA

Türkiye'nin her köşesinden beklenen hamsi tezgahlarda bol bol görülmeye başladı.

Tekirdağ’da sokak aralarında balık satan seyyar balıkçı Engin Şinik, hamsinin kilogram fiyatının 100 liraya olduğunu ve bu fiyatın ideal bir seviyede olduğunu belirtti.

Hamsinin her zaman kolay bulunmadığını söyleyen Şinik, özellikle bu dönemde balık çeşitliliğinin mevsimsel faktörlerden etkilendiğini dile getirdi.

"KIŞIN BALIK TÜRLERİ ARTIYOR"

Engin Şinik, balık tüketiminin özellikle kış aylarında arttığını, ancak hava şartları ve denizlerdeki türlerin bolluğunun fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı.

"KULAĞINA KAR SUYU KAÇTI, LEZZETLENDİ"

Kulağına kar suyu kaçarak lezzetlenen hamsinin kilosu Tekirdağ’da seyyar balık satışı yapan tezgahlarda 100 liraya satılıyor.

"ÇİNEKOPUN BOLLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Şinik, şu an hamsinin kilosunun 100 lira oyduğunu belirterek şöyle konuştu:

Ve bu ideal bir fiyat. Hamsi her zaman bulunmuyor, birkaç gün oluyorsa bir hafta kadar bulunmayabiliyor. Çinekop, istavrit ve hamsiyle beslendiği için hamsi ve istavritte bolluk yaşanmıyor. Ancak çinekopun bollaşma ihtimali yüksek.

"BALIK HEM SAĞLIKLI HEM DE LEZZETLİ"

Vatandaşlar ise balık tüketiminde bütçelerine uygun alternatif türlere yönelmeye çalışıyor. Hamsinin yanı sıra istavrit ve çinekop gibi türlerin tezgahlarda yer aldığını ifade eden Şinik, taze balık tüketmenin sağlık açısından önemine dikkat çekerek, “Biz her zaman günlük ve taze balık satmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlar, hem lezzet hem de sağlık için balık tüketimine yönelmeli.” şeklinde konuştu.

BALIK TEZGAHLARI, YEREL EKONOMİYİ CANLANDIRIYOR

Seyyar balıkçılar, özellikle kış aylarında vatandaşların ilgisini çekerken, bu tür satışların hem balığa ulaşımı kolaylaştırdığı hem de taze ürünlere erişim sağladığı belirtiliyor. Tekirdağ sokaklarında kurulan seyyar tezgahlar, balık tüketimini teşvik ederek, yerel ekonomiye de katkı sunuyor.