Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler gemiyi çekmeyi denedi.

YARIN ÇALIŞMA YAPILACAK

İstanbul’dan gelecek büyük römorkörlerle yarın çalışmalar yeniden başlayacak

Yasal mevzuata göre, gemi işletmesinin 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapma hakkı bulunuyor.

KIYI EMNİYETİ 72 SAAT SONRA DEVREYE GİRİYOR

Bu sürenin dolmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yüzdürme çalışması başlatılacak.

Geminin işletmesinin bu süreyi beklediği öğrenildi.

GEMİNİN KARAYA OTURMASINDAN SONRAKİ SÜREÇ

İki gün önce Romanya'dan aldığı yükle Cezayir'e gitmekte olan "Angy R" gemisi, Şarköy’ün Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturdu.

Gemide 22 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmiş, yapılan ilk görüşmelerde gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti'ne bağlı dalgıçlar da gemi çevresinde dalış yaparak teknik inceleme gerçekleştirdi.

DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMADI

Bölgede yapılan tespitlerde herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı belirlenirken, olayla ilgili idari tahkikat başlatılmış, soruşturma sonucunda idari yaptırım uygulanabileceği bildirilmişti.