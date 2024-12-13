Tekirdağ'dan Rusya'ya 120 ton yerli ayçiçeği tohumu gitti

AA

Yerli ve milli tohum, sağlıklı üretim açısından Türkiye için de tüm ülkeler için de önemli.



Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneği'nce yürütülen proje kapsamında geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumunun Rusya'daki deneme ekimleri yapıldı.

İki yıl önce deneme ekimlerinin ardından gelen talepler doğrultusunda bu yıl Rusya'ya 120 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu gönderildi.

"TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE ÜLKE ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Kırkkepenekli Mahallesi'nde yerli hibrit ayçiçeği tohumu üreten firmanın tesislerini ziyaret etti. Erdoğdu, yaptığı açıklamada, tohumculuk sektöründe ülke adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

"MEMNUNİYET TALEBİ GETİRİYOR"

Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

Tarım denilince bu bölgede ayçiçeği önemli. Ayçiçeğinde de diğer ürünlerde de tohumculuk önemli stratejik sektörlerin başında geliyor. Dışa bağımlılıktan kurtulmak bakımından tohumculuğun geliştirilmesi, yeni nesillerin ıslah edilmesi ve bunun pazarlanması ülkemiz ekonomisi için çok önem arz ediyor. Tohumlardan duyulan memnuniyet ve ürünlerin gösterdiği başarı neticesinde talebin arkası geliyor.

"TÜRK YERLİ VE MİLLİ TOHUMCULUĞU ADINA BAŞARI"

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da yerli tohumların başarısının Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki üreticiler tarafından da görüldüğünü dile getirdi.

Geçen yıl Rusya'ya 20 ton yerli ayçiçeği tohumu gönderdiklerini aktaran Toruk, "İnşallah bugünkü yüklememizle bu yıl 120 ton tohumu Rusya'ya göndermiş oluyoruz. Bu Türk yerli ve milli tohumculuğu adına, hibrit ayçiçeği tohumculuğu adına gerçekten bir başarı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.



