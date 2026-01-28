TEKNOFEST’te İHA yarışı için başvurular başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en büyük organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması, 2026 yılında da gençleri insansız hava araçları teknolojileri alanında üretmeye, geliştirmeye ve rekabet etmeye davet ediyor. Her yıl artan katılımıyla dikkat çeken yarışma, ulusal ve uluslararası öğrencileri aynı platformda buluşturuyor.

İHA TEKNOLOJİLERİNDE ÜRETİM VE REKABET ALANI

Savunmadan tarıma, afet yönetiminden çevresel gözleme kadar pek çok alanda stratejik öneme sahip olan insansız hava araçları, TEKNOFEST İHA Yarışması ile gençlerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesine olanak tanıyor. Yarışma, mühendislik becerilerinin yanı sıra takım çalışması, problem çözme ve proje yönetimi yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefliyor.

ULUSLARARASI KATILIM VE GÜÇLÜ REKABET

Uluslararası niteliğiyle öne çıkan yarışmaya, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden yoğun katılım bekleniyor. Önceki yıllarda yüzlerce takımın başvurduğu yarışmada finale kalan ekipler, özgün tasarımları ve yenilikçi uçuş görevleriyle TEKNOFEST sahnesinde kıyasıya rekabet etti. Yarışma, gençler için yalnızca bir teknoloji mücadelesi değil, aynı zamanda küresel ölçekte önemli bir deneyim ve görünürlük fırsatı sunuyor.

ÜÇ FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması; Sabit Kanat, Döner Kanat ve Serbest Görev olmak üzere üç kategoride gerçekleştiriliyor. Takımlar, tasarımdan yazılıma, donanımdan uçuş performansına kadar birçok aşamada değerlendirmeye alınıyor. Finalde ise geliştirilen İHA’lar, görev senaryolarını başarıyla tamamlamak için yarışıyor.

Yarışmaya; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra şartnamede tanımlanan karma takım yapısı kapsamında lise öğrencileri de katılabiliyor. Böylece farklı yaş ve eğitim seviyelerinden gençler aynı projede buluşabiliyor.

LİSELER İÇİN AYRI BİR GÖKYÜZÜ

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması, lise öğrencilerinin erken yaşta İHA teknolojileriyle tanışmasını amaçlıyor. Sabit Kanat, Döner Kanat ve Serbest Görev kategorilerinde düzenlenen yarışma; analitik düşünme, sistematik tasarım ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Türkiye’den ve yurt dışından lise ve dengi okul öğrencilerinin yanı sıra Gençlik Merkezleri, BİLSEM’ler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyeleri bünyesindeki lise öğrencileri de takımlar halinde başvuru yapabiliyor.

YENİLİKÇİ FİKİRLERE BÜYÜK ÖDÜLLER

2026 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda her üç kategoride dereceye giren takımlara ödüller verilecek. Buna göre;

Birinciler 250 bin TL,

İkinciler 200 bin TL,

Üçüncüler 175 bin TL ödül kazanacak.

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda ise;

Birinciye 200 bin TL,

İkinciye 150 bin TL,

Üçüncüye 120 bin TL ödül verilecek.

PROJENİ UÇURMANIN TAM ZAMANI

İnsansız hava araçları alanında kendini geliştirmek, özgün projelerini geniş kitlelere tanıtmak ve TEKNOFEST atmosferini deneyimlemek isteyen gençler için başvurular devam ediyor. Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları, yeteneklerini sergilemek ve geleceğin teknoloji ekosisteminde yer almak isteyen gençlere güçlü bir platform sunuyor.

Başvurular 20 Şubat’ta sona eriyor.