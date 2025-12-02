Teknosa kasım coşkusunun şampiyonları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği kasım kampanyalarında Teknosa’da en çok ilgi gören ürünler sırasıyla akıllı telefon, LCD TV ve tablet oldu. Teknosa verilerine göre akıllı telefonlar kasım ayının açık ara lideri olurken iş, eğitim ve eğlence ihtiyacını karşılayan tablet ve notebooklar da güçlü bir talep gördü.

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletlerinde de önemli bir artış yaşandı. Şarjlı süpürge, robot süpürge ve özellikle espresso makineleri öne çıktı. Espresso makinesi satışlarında önceki aylara göre yüzde 181’lik çarpıcı bir artış kaydedildi.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ: DEPOLAMA, RENK VE EKRAN BOYUTU

Akıllı telefon kategorisinde 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesine sahip modeller, ilk sırada yer aldı. Renk tercihlerinde ise siyah açık ara önde olurken onu mavi, beyaz ve yıldız tonları takip etti. Televizyon kategorisinde tüketicilerin ağırlıklı tercihi 65, 55, 75, 50 ve 77 inç ekran boyutları oldu.

SATIŞLARINI ARTIRAN DİĞER ÜRÜNLER

Kasım ayında oyun konsolları, lazer epilasyon cihazları, telefon ekran koruma hizmeti ve şarj cihazları da önemli ölçüde satış artışı gösteren ürünler arasında yer aldı.