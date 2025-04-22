Tekstil sektöründe istihdam kaybı derinleşiyor

Haber Merkezi

Tekstil sektörü, bazı firmaların kapanmasıyla birlikte giderek küçülüyor.

Tekstil sektöründe bugüne kadar toplamda 230, hazır giyimde ise 917 firma kapandı.

Son üç yılda kapanan şirketlerde çalışanların işsiz kalmasıyla birlikte istihdam, 1 milyon 350 binden, 900 binlere geriledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, sadece 2025 Ocak ayında tekstil ve giyim sektöründe toplam 14 bin 715 kişi işsiz kaldı.

Öz İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, tekstilde eski günlere dönülmesi için sorunlara dikkati çekerek, teşvik çağrısında bulundu.

"DÖVİZ BIRAKILMALI, ENFLASYONLA BERABER HAREKET EDİLMELİ"

Rafi Ay, sektörün toparlanabilmesi için sunduğu önerilerde şu ifadeleri kullandı:

Döviz bir kere bırakılmalı. Enflasyonla beraber hareket etmeli ki piyasa kendi içinde dengeyi bulsun. Teşvikler çok önemli. Tüm firmalar için teşvikler uygulanmalı. Sektörün tedbire ve teşviğe ihtiyacı var. Bu bir an önce sağlanmalı.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN DESTEK TALEBİ

Rafi Ay, tekstilde sezon değişimi olan ağustos ayına işaret etti. "Tedbirler alınmazsa birçok firma kapanacak." görüşünü savunan Ay, "Türkiye'ye vergilerin düşük tutulması ve tekstil sektöründeki diğer rakiplerimize vergilerin yüksel tutulması bizi de heyecanlandırdı. Ama bu tek başına yetmiyor. Ne olursa olsun bizim hazırlık yapmamız lazım. Bu süreçte firmalarımızı ayakta tutmamız lazım." diyerek konunun önemine dikkati çekti.

İKİ YILDA 300 BİN İSTİHDAM KAYBI

Tekstil ve hazır giyim sektörü 2024 yılında 65 bini aşan istihdam kaybı yaşadı. TOBB Hazır Giyim ve Konfederasyonu Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, iki yılda tekstil ve hazır giyimle birlikte 300 bin istihdam kaybı olduğunu belirtti.