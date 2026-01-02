Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti, 2 bin 500 lira olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1.500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

1,5 YILDIR LİMİT DEĞİŞMEMİŞTİ

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1,5 yıl sonra güncellendi.

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacak

En son temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024’te 1500 liraya yükseltilmişti.

AVRUPA'DA UYGULANAN TEMASSIZ VE ŞİFRESİZ LİMİTLER

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, İngiltere’de 100 sterlin, birçok Avrupa ülkesinde ise 50 euro olarak uygulanıyor.

Dünya örneklerine bakıldığında; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.