Temmuz ayında takip edilecek ekonomik veriler

Açıklanan ekonomik veriler ekonomi programının hedefleri ile uyumlu ilerliyor olsa da yeni veriler de takip edilmeye devam edilecek.

Türkiye'nin ekonomi ajandası, haziranın son iş gününde açıklanacak işsizlik verileri ve 3 Temmuz'daki enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 24 Temmuz'da duyuracağı faiz kararına odaklanacak.

İŞSİZLİK VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 30 Haziran'da mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Nisanda işsizlik oranı, bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

2 TEMMUZ'DA İHRACAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Temmuz'da İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda haziran ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Böylece ocak-haziran dönemine ilişkin veriler de belli olacak.

Mayısta 24,8 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını elde ettiklerini belirten Bolat, "Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi." ifadesini kullanmıştı.

3 TEMMUZ'DA ENFLASYON AÇIKLANACAK

Kurum, 3 Temmuz'da haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Böylece, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla devlet memurlarının 2025'in ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak.

TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,53, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 35,41, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,13 olarak kayıtlara geçmişti.

10 TEMMUZ'DA SANAYİ ÜRETİMİ

TÜİK, 10 Temmuz'da mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 3,1 azalırken yıllık bazda yüzde 3,3 artmıştı. Kurum, aynı gün mayıs ayı inşaat maliyet endeksini de duyuracak.

Dış ticaret, ticaret satış hacim ve ciro endekslerinin mayıs ayına ilişkin değerleri ise 11 Temmuz'da ilan edilecek.

11 TEMMUZ'DA ÖDEMELER DENGESİ

TCMB, 11 Temmuz'da mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Nisanda cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar açık verirken bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 938 milyon dolarlık açık oluşmuştu.

BÜTÇE DENGESİ 16 TEMMUZ'DA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 16 Temmuz'da açıklayacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 325 milyar lira, giderleri 1 trilyon 89,7 milyar lira olmuştu. Bütçe mayısta 235,2 milyar lira fazla verirken ocak-mayıs döneminde 650,3 milyar lira açık oluşmuştu.

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ 17 TEMMUZDA

Haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 17 Temmuz'da açıklanacak.

KONUT FİYAT ENDEKSİ

TÜİK aynı gün, söz konusu aya ilişkin konut satış istatistiklerini duyuracak. Böylece yılın ilk yarısında satışı yapılan konut verileri belli olacak. Ocak-mayıs döneminde 584 bin 170 konut satılmıştı.

İŞSİZLİK VERİLERİ 30 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

TÜİK, 16 Temmuz'da mayısa ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim ve inşaat üretim endekslerini duyuracak. Ücretli çalışan sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 15 milyon 658 bin 462 kişi olmuştu.

21 TEMMUZ'DA YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Kurum, 21 Temmuz'da haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat ile mayıs ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endekslerini açıklayacak.

TURİST VERİLERİ 22 TEMMUZ'DA

TÜİK, 22 Temmuz'da yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm, 31 Temmuz'da da yılın ikinci çeyreğine ait turizm istatistiklerini duyuracak. Ocak-mart döneminde turizm geliri 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar olmuştu. Söz konusu dönemde ziyaretçi sayısı da 9 milyon 121 bin 152 kişi olarak belirlenmişti.

Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi ayın 23'ünde açıklanacak. Haziranda tüketici güven endeksi 85,1 olmuştu.

FAİZ KARARI 24 TEMMUZ'DA

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz'da yapılacak. Kurulun ağustosta toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak.

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İŞSİZLİK 30 TEMMUZ'DA

TÜİK, 30 Temmuz'da haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini duyuracak.