Hazine nakit dengesi temmuzda açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri açıklandı.

Buna göre, nakit dengesi 68 milyar 491 milyon TL açık verdi.

Hazine nakit dengesi yılın 7 ayını kapsayan ocak-temmuz döneminde ise 1 trilyon 362 milyar TL açık verdi.

NAKİT GELİRLER

Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 154 milyar 227 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 225 milyar 318 milyon lira oldu.

FAİZ DIŞI GELİRLER

Faiz dışı giderler 1 trilyon 99 milyar 607 milyon lira, faiz ödemeleri ise 125 milyar 710 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı denge ise 54 milyar 619 milyon lira fazla verdi.

FAİZ DIŞI DENGE

Faiz dışı denge mayıs ayında 54,6 milyar TL fazla, önceki veri 207 milyar TL açık şeklindeydi.