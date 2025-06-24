Temmuz'a Günler Kala Belli Oldu! Asgari Ücrete Ara Zam Kararı...

Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücrete ara zam konusu, 2025 Temmuz ayına yaklaşırken yeniden gündemdeki yerini aldı.

Gözler hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan hem de ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi.

Peki, asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı? Ara zam ihtimali güçlü mü, yoksa rafa mı kaldırıldı...

Bu soruların yanıtı, özellikle geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler ve dar gelirli kesim için önem taşıyor.

İşte Temmuz 2025 asgari ücret ara zammı hakkında bilmeniz gerekenler ve resmi açıklamalar...

TEMMUZ'DA ARA ZAM VAR MI 2025

Şu anda 2025 yılı için geçerli olan net asgari ücret 22.105 TL seviyesinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an için asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" dedi.

Ancak Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarına bağlı olarak yeniden değerlendirilebileceğinin de altını çizdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak.

Eğer Temmuz ayında ara zam yapma kararı alırsa, asgari ücretin 25 bin TL bandına çıkabileceği tahmin ediliyor.