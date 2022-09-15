Temmuzda özel sektörün yurt dışı kredi borcu 7 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, temmuzda, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 7 milyar ABD doları azalarak 162 milyar doları olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı.

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7 milyar ABD doları azalarak 162 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 7,1 milyar ABD doları azalarak 154,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 85 milyon ABD doları artarak 7,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Temmuz ayı özel sektörün yurt dışı kredi borcunun detayları:

Borçluya göre dağılıma bakıldığında

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,9 milyar ABD doları azalışla 17,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 435 milyon ABD doları azaldı, tahvil stoku ise 7 milyon ABD doları azalarak 1,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 346 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 215 milyon ABD doları artarak 10,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 142 milyon ABD doları artışla 4,9 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 319 milyon ABD doları artışla 1196 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar ABD doları azalarak 104,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 169 milyon ABD doları artarak 7,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 65'inin ABD doları, yüzde 31,6’sının euro, yüzde1,5’inin Türk Lirası ve yüzde1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,7’sinin ABD doları, yüzde 37,3’ünün euro, yüzde 17,5’inin Türk Lirası ve yüzde 3,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu tespit edildi.

Sektör dağılımı incelendiğinde

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 154,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 62,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde79,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 20,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu