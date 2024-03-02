Tercihler değişti! Elazığ’da altın kaplama imitasyon ürünlere ilgi büyük Vatandaşlar takı ihtiyaçlarını artık gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu ürünlerle gideriyor. İmalatçıların verdiği bilgilere göre, bu takılar günlük kullanılmadıkları takdirde kolay kolay kararmıyor.

İHA

Serbest piyasa altının gramı 2 bin 101 lirada seyrediyor.

Son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış, imitasyon ürünlere olan ilgiyi daha da artırdı.

Elazığ’da altın kaplama imitasyon ürünlere ilgi gün geçtikçe artıyor.

Renk, ağırlık ve görüntü itibari ile gerçek altına benzeyen imitasyon takıların gelişen bir sektör olmaya devam ediyor.

Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak ortalama 300 liraya vatandaşlara sunuluyor.

İmitasyon satan esnaf mutlu

İmitasyon altın kaplama satıcılarının yaşanan yoğunluktan dolayı yüzü gülerken, vatandaşlar da sahte de olsa uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.

"İnce işçilik var"

İmitasyon ürün satıcısı Rıdvan Gülnar, pirinç üzerine altın kaplama olan ürünlerle ilgili şu bilgileri verdi:

Bu imitasyonlar pirinç üzerine altın kaplama olarak geçiyor. İnce işçilik olduğu için kuyumcudan başkası da ayırt edemez. Günlük kullanılmazsa herhangi bir kararma olmuyor. Genelde özel günlerde kullanılıyor. Düğünlerde daha çok kullanılıyor. Vatandaşlardan yoğun bir talep var.

Fiyatları 150-500 lira arasında

Fiyat olarak 130 liradan başlıyor 500 liraya kadar gidiyor. Özellikle son zamanlarda altın fiyatları yükselince bu tür malzemeler çok fazla ilgi görüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)