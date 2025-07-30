Tescilli hasat başladı: Kütür kütür olan tek turşu...

Kornişon turşu, kütür kütür olmasıyla oldukça sevilen bir lezzet.

Her yıl tonlarca üretilen kornişonda yeni hasat başladı.

Tarlada üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri, kornişon topladı, hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Sındırgı kornişonu, kendine has aroması, gevrek yapısı ve yüksek kalitesiyle hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir paya sahip bulunuyor.

Üreticiler, bu yılki verimin ve kalitenin yüksek olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Heyet sonrasında ilçede üretim yapan turşu fabrikasını da ziyaret etti.

GURUR VERİCİ

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Tarım alanında markalaşmak, katma değeri yüksek ürünlerle mümkün. Sındırgı kornişonu bu anlamda örnek bir başarı hikayesidir. Çiftçimizin emeği, alın teriyle birleşince ortaya gurur verici sonuçlar çıkıyor" diye konuştu.

Tarlalarda verimlilik durumunu yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ise çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyerek, coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmadaki önemini vurguladı.