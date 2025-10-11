TESK'ten uyarı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç sayısının hızla arttığını ancak sigortalılık oranlarının gerilediğini belirtti.

Palandöken, 6 milyon aracın sigortasız, araç sahiplerinin yüzde 70’inin ise kaskosuz olduğunu açıklayarak, “Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı.” dedi.

"SİGORTALILIK ORANLARI AZALDI"

Palandöken, her yıl 2,5 milyona yakın aracın trafiğe kaydolmasına rağmen sigortalılık oranlarının azaldığına dikkat çekti.

"32 MİLYON ARAÇTAN 6 MİLYONU SİGORTASIZ"

Palandöken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede 32 milyon aracın bulunduğunu, bunların yaklaşık 6 milyonunun sigortasız olduğunu vurguladı.

"YÜZDE 70'İ KASKOSUZ"

Palandöken, “Zorunlu sigortada dahi 6 milyon aracın sigortası yok. Kasko sigortasında ise araç sahiplerinin yüzde 70’i kasko yaptıramıyor” ifadelerini kullandı.

"TAKSİT İMKANI"

Sigorta şirketlerinin poliçelerde taksit imkânı sunmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:

Poliçelerin ödenme taksitlerinin 10 taksite çıkarılması memnuniyet verici ama bugüne kadarki şikayetlerin en büyük nedeni sigorta primlerinin yüksek oluşundan kaynaklanıyordu. Ancak poliçelerin güncellenmesi, teminatların artırılması ve buna paralel olarak ödenecek tazminatların da yükseltilmesi gerekiyor. Aksi halde fiyatlar artarken sigorta poliçelerindeki hasar teminatlarında bir yükselme olmaması sıkıntı yaratıyor.

SİGORTASIZ MOTOSİKLETLER

Trafikteki risklere de dikkat çeken Palandöken, motosiklet sayısındaki artışa rağmen sigortalılık oranlarının çok düşük olduğunu belirtti.

Palandöken “Son 10 yılda motosiklet sayısı yüzde 120 arttı. Ancak motosikletlerin yalnızca yüzde 35’i sigortalı, yüzde 65’i sigorta kapsamı dışında. Bu durum kazalara karışan motosiklet sürücülerinin hem kendi hem de diğer sürücülerin mağduriyet yaşamasına neden oluyor.” dedi.