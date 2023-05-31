THY, Dünya Kabin Memurları Günü'nü eski üniformalarla kutladı Etkinlikte konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, geçmiş döneme ait üniformaları giyen kabin memurlarıyla bir araya geldi. Bolat, "Kanatlarımızın gülen yüzleri, iyi ki varsınız" dedi.

AA

31 Mayıs tarihi, Dünya Kabin Memurları Günü olarak kutlanıyor.

Bu özel gün kapsamında Türk Hava Yolları (THY) tarafından etkinlik düzenlendi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kabin ekipleri ile bir araya geldi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, programda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kadaifçiler ve Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel de yer aldı.

Geçmiş dönemlere ait üniformaları giydiler

THY'nin geçmiş dönem üniformalarını giyen kabin ekipleriyle adeta zaman yolculuğuna çıkılan programda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan çeşitli etkinliklerde keyifli anlar yaşandı.

"Kanatlarımızın gülen yüzleri"

Prof. Dr. Bolat, programda yaptığı konuşmada, gökyüzünde milyonlarca misafirin güven içinde seyahat etmelerini sağlayan THY çalışanlarının Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutlarken şunları söyledi:

Kanatlarımızı açtığımız her bir başarıda emeği büyük olan sizlere, gayretleriniz ve rekora uçmamızda sağladığınız katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum.



Bugün ulaştığımız başarıları, gelecekte de sizlerin çalışmalarıyla perçinleyeceğimize inancım tam. Kanatlarımızın gülen yüzleri, iyi ki varsınız.

Kabin ekipleriyle yakından ilgilenen Ahmet Bolat ve Bilal Ekşi, pasta kesimi ve fotoğraf çekiminin ardından tüm kabin ekiplerine teşekkür edip uçuşlarına uğurladı.

THY'nin 14 bin 96 kişilik kabin ekibi

Kabin memurluğu, profesyonel meslek olarak 31 Mayıs 1980 yılında kabul edildi.

Türkiye'de 1999'dan bu yana her yıl 31 Mayıs'ta Dünya Kabin Memurları Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Misafirlerini ilk kez 1933 yılında 8 kişilik kabin ekibi ile bulutların üzerine taşıyan THY'nin bugün 14 bin 96 kişilik kabin ekibi bulunuyor.