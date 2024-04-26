THY'den yeni rekor! 2023 yılında yolcu sayısını artırdı 2023 yılı yolcu verilerini paylaşan Türk Hava Yolları, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 artırarak 83,4 milyon yolcuya ulaştı.

AA & Ensonhaber

Türk Hava Yolları (THY) yeni bir rekora imza attı..

2023 yılı yolcu verilerini paylaşan THY, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 artırarak 83,4 milyon yolcuya ulaştı.

Tüm zamanların rekoru

İç hatlarda yüzde 19,1, dış hatlarda ise yüzde 14,4 artış meydana gelen THY, tüm zamanların rekorunu kırdı..

"Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştık"

"2033 Butikten Zirveye" misyonuyla yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak hedeflerimize adım adım yaklaştığımızdan bir kez daha emin olduk. Bugün, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak global uluslararası trafikte azalan talebe rağmen, yolcu sayımızda büyük bir artış kaydettik.

"Ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz"