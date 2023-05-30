Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İlk verilere göre en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacak Ticaret Bakanı Muş, mayısta ihracattaki artış seyrinin devam ettiğini dile getirerek, ilk verilerin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacağını gösterdiğini belirtti.

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında birlik merkezinde düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuşma yaptı.

Bakan Muş, mayısta ihracattaki artış seyrinin devam ettiğini belirterek, "İki gün sonra rakamlar tamamen netleşecektir ama ilk veriler bize yüzde 10'un üzerinde artış ve en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacağını göstermektedir." dedi.

Muş, 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının önünü açacak, güç birliği ve istişare içinde ekonomide büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini doğrultusunda konuştu.

Küresel ekonomiye ilişkin çerçeveyi çizdi

Muş, bu yılın ilk yarısı biterken, küresel ekonomiye ilişkin beklentilerin giderek kötüleştiğine şahit olduklarına dikkati çekerek, birçok ülkedeki parasal sıkılaştırma politikalarına rağmen enflasyonun yüksek seyretmesi, bankacılık sektöründeki çalkantılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri artırdığını anlattı.

"Türkiye'ye ilişkin veriler, ekonominin temellerinin sağlam olduğuna işaret ediyor"

Küresel ekonomide yaşanan istikrarsızlıklara ve bozulmalara rağmen Türkiye'ye ilişkin verilerin, ekonominin temellerinin sağlam olduğuna işaret ettiğini belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye ekonomisi son yıllardaki ivmesini devam ettirmektedir. Ülkemiz, 2022 yılında yakaladığı yaklaşık yüzde 5,6 büyümeyle, G20 ülkeleri arasında en yüksek 3. büyüme oranını yakalamıştır. İhracatçı firma sayımız 110 binin üzerine çıkarken, ihracatımız ilk kez 250 milyar dolar sınırını geçmiştir. Küresel ekonomideki yavaşlamaya ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketine rağmen ekonomimiz 2023 yılında da güçlü performansına devam etmektedir. İstihdamdan tüketici endeksine kadar deprem sonrası ortaya koyduğumuz seferberlikle ekonomimizin güçlü büyüme politikasına katkılar verilmektedir. Mayıs ayında ihracatımızdaki artış seyrinin devam ettiğini buradan belirtmek isterim. İki gün sonra rakamlar tamamen netleşecektir ama ilk veriler bize yüzde 10'un üzerinde artış ve en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşılacağını göstermektedir.

İGE AŞ 35,4 milyar liralık krediye kefalet sağladı

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için faaliyete geçirilen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin (İGE AŞ) bugüne kadar 35,4 milyar liralık krediye kefalet sağladığına işaret eden Muş, şöyle konuştu:

İGE AŞ, kararlı şekilde yoluna devam etmektedir. Türk Eximbank ve İGE AŞ ile hayata geçirdiğimiz prefinansman modeli ile firmalar ihracat desteklerinden yararlanmak için zamandan kaynaklı finansman yükünden kurtulmuştur.

"Hizmet ihracatımız 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacak"

Muş, hizmet ihracatının da geçen yıl yüzde 50 büyüdüğünü söyledi. Son 10 yılda hizmet ihracatçılarına sağlanan 3,1 milyar dolarlık desteğin 1,1 milyar liralık kısmının 2022'de verildiğini belirten Muş, "Yeni destek paketleriyle hizmet ihracatımız 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacak. Dolayısıyla 250 milyar dolar mal ihracatı, 100 milyar dolar da hizmet olunca 350 milyar doların üzerine çıkmış oluyor." açıklamasını yaptı.