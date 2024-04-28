Ambulans sürücüleri hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.
Onları en fazla zorlayan ise vakalara ulaşırken trafikte kaldıkları sürenin uzaması oluyor.
Ambulansların geçiş üstünlüğüne uymayan sürücüler, zorluk çıkarıyor. Hal böyleyken güzel olan görüntüler mutlu ediyor.
Sürücüler duyarsız kalmadı
Bu kez görüntüler Bursa'dan.
Osmangazi ilçesinde sıkışık trafikteki araç sürücüleri, ambulansa yardımcı oldu.
Yol açtılar
Bir vakaya seyir halinde olan 112 ekibini gören araçlar, fermuar sistemi ile yol verdi.
Örnek olacak görüntü ambulanstaki sağlık çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fermuar sistemi nedir?
Fermuar sistemi, ikiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi anlamına geliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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