Bursa'da ambulans geçişinde fermuar sistemi uygulandı Sıkışık trafikteki araç sürücülerinin, ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Ambulans sürücüleri hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.

Onları en fazla zorlayan ise vakalara ulaşırken trafikte kaldıkları sürenin uzaması oluyor.

Ambulansların geçiş üstünlüğüne uymayan sürücüler, zorluk çıkarıyor. Hal böyleyken güzel olan görüntüler mutlu ediyor.

Sürücüler duyarsız kalmadı

Bu kez görüntüler Bursa'dan.

Osmangazi ilçesinde sıkışık trafikteki araç sürücüleri, ambulansa yardımcı oldu.

Yol açtılar

Bir vakaya seyir halinde olan 112 ekibini gören araçlar, fermuar sistemi ile yol verdi.

Örnek olacak görüntü ambulanstaki sağlık çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fermuar sistemi nedir?

Fermuar sistemi, ikiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi anlamına geliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)