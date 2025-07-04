Ticaret Bakanlığı 2025'in ilk 6 ayındaki denetimlerde 5,9 milyar lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 6 aylık dönemde sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda kesilen ceza miktarını paylaştı.

Bakanlık toplamda 5,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı.

YÜZDE 31 ARTTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum sağlama hedefi doğrultusunda, gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin yürütülen inceleme ve denetim faaliyetleri çerçevesinde, firma işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra yapılan ikincil kontrol çalışmaları 2025 yılının ilk 6 ayında da en etkin bir şekilde sürdürülmüştür. Böylelikle, cari ithalat/ihracat işlemleri esnasında yürütülen fiziki ve belge kontrolleri dışında, yeni nesil ileri analitik teknolojilerin de kullanıldığı veri analizine dayanan daha kapsamlı bir denetim ve inceleme gerçekleştirilmiştir" denildi.

"USULSÜZLÜKLERE KARŞI ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda belirlenen firmaların, ticaret müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğu, bölge müdürlükleri kontrol şubelerince yürütülen gümrük beyannamelerinin ikincil kontrol incelemeleri sonucunda da eksik vergi beyanında bulunan yükümlülere gerekli yaptırımların uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: