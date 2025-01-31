Ticaret Bakanlığı, 2025'te 55 ülkeyi ihracatta 'hedef ülkeler' olarak belirledi

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Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar'ın 29. Maddesi çerçevesinde, Bakanlıkça tespit edilen hedef ülkelere yönelik giderler için ilave destek uygulanmak üzere her yıl ihracatta hedef ülkeler belirleniyor.

Bu doğrultuda, 2025 yılı için başlatılan hedef ülkelerin belirlenmesi çalışmalarının ilk aşamasında, Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejileri çerçevesinde tespit edilen ülkelere yönelik ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve listede sadece asgari düzeyde değişiklik yapılması amacıyla bu stratejiler kapsamındaki 35 ülkenin tamamı, 2024 yılında olduğu gibi, 2025 yılında da ihracatta hedef ülkeler listesine alındı.

HEDEF ÜLKELER

Tüm değerlendirmeler sonucunda, Ticaret Bakanlığımızca yürütülen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek uygulanmak üzere belirlenen 55 ülke şunlar:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sırbistan, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.

"LİSTEYE IRAK VE SIRBİSTAN EKLENDİ"

Ticaret Bakanlığı'nın yeni listeyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

2025 yılında ihracatta 'Hedef Ülkeler' olarak belirlenmiştir. 2025 yılı için ihracatta hedef ülkeler listesine yeni olarak 'Irak ve Sırbistan' dahil edilmiştir.

Hedef ülkeler belirlenirken, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da küresel siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak, geleneksel pazarlarımızdaki muhtemel daralmanın ihracatımıza etkilerinin azaltılması ve alternatif pazarlara ihracatımızın arttırılması hedefleri doğrultusunda firmalarımızın yönlendirilebileceği farklı hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla Makroekonomik Göstergeler, Büyüme-Pay Matrisi ve Pazar Çeşitlendirmesi Analizleri temel alınarak çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalarda, IMF World Economic Outlook ve TradeMap Veritabanları kullanılarak pandemi öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak şekilde 2019-2025 Dönemi GSYİH değişimi, dünya GSYİH'sinden alınan pay, dünya ithalatından alınan pay, dışa açıklık endeksi (İthalat/GSYİH), enerji dışı ithalat, Türkiye'nin ülkeye ihracatı ve pazar payı ile hedef ülkelerin başlıca tedarikçileri gibi göstergeler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.