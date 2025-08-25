Ticaret Bakanlığı: 7 ayda 41,7 milyar TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 7 ayında kaçak eşya ve uyuşturucu alanındaki yakalamaları paylaştı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele alanında üstlendiği stratejik rolü 2025 yılının ilk yedi ayında da kararlılıkla sürdürmeye devam etti.

Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza birimlerince 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyon sonucunda toplam 41 milyar 744 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

2025 yılı Temmuz ayında:

- 596 operasyon

- toplam 6 milyar 227 milyon TL

2025 yılı ilk yedi ayında (ocak-temmuz):

- 4 bin 246 operasyon

- toplam 41 milyar 744 milyon TL

2025 yılının ilk 7 ayında

4 bin 246 operasyon ile 41,7 milyar TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalaması gerçekleştirdi.

2025 YILI İLK 7 AY (OCAK-TEMMUZ) YAKALAMALARINDA ÖNE ÇIKAN KAÇAK EŞYA KALEMLERİ:

-20,6 ton uyuşturucu madde,

-109 milyon 299 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki,

-35 milyon 996 bin adet tekstil ürünü,

-31.255 ton gıda maddesi,

-1 milyon 500 bin adet elektrik ve elektronik eşya,

-1.548 ton kimyevi madde,

-1.268 adet taşıt aracı.

Bunlara ek olarak, tarihi eserlerden tıbbi malzemelere, canlı hayvandan akaryakıta kadar pek çok farklı ürün grubunda da kaçak eşya yakalamaları gerçekleştirildi.

2025 TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA YAKALANAN KAÇAK EŞYA VE ÜRÜNLER:

-1,8 ton uyuşturucu madde,

-2 milyon 82 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki,

-4 milyon 610 bin adet çeşitli ticari eşya,

-4 milyon 449 bin adet tıbbi malzeme,

-80 bin 186 adet elektrik ve elektronik eşya,

-2 bin 593 ton gıda ürünü,

-191 adet taşıt aracı.

Bunların yanı sıra akaryakıttan canlı hayvana, tekstilden tarihi eserlere kadar birçok alanda farklı kaçakçılık türlerine ilişkin yakalamalar da gerçekleştirildi.