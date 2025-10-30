Ticaret Bakanlığı, aracına farklı fiyat isteyip 'Selam söyle bebeğim' diyen satıcıya ceza kesti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Haksız fiyat artışına geçit yok...

Ticaret Bakanlığı tarafından, bir araç ilanında haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

ARACA FARKLI FİYAT İSTEDİ

Satıcı Mustafa Ç., internette 2 milyon 420 bin liraya koyduğu aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçen alıcıya, ilan fiyatının geçerli olmadığını, aracın satış fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu iletti.

"SELAM SÖYLE BEBEĞİM"

Alıcının, satıcıyı şikayet edeceğini ve ceza alacağını söylemesi üzerine satıcı Mustafa Ç.'nin, bu uyarıyı ciddiye almadığı ve alıcıya, "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet." mesajını gönderdiği kaydedildi.

TİCARET BAKANLIĞI SELAMI ALDI, CEZAYI YAZDI

Mustafa Ç.'nin alaycı mesajında kullandığı "selam" ifadesine gönderme yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararı kamuoyuna duyurdu.

Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla söz konusu ilanda güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığının tespit edildiğini ve ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

SELAM İFADESİNE GÖNDERME YAPTI

Kaplan, paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Ve Aleykümselam…

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."