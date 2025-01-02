Ticaret Bakanlığı: Asgari ücret sonrası denetimlerde 23,7 milyon TL ceza uygulandı

AA

Ticaret Bakanlığı, 25-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerin 81 ilde yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı olarak son bir haftada gerçekleştirilen market denetimlerinde 13 milyon 838 bin 753 TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda 25 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilen market denetimlerin 5 bin 846 işletme incelendi. Çalışmalar kapsamında, 577 bin 672 adet ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edilmiş olup, toplamda 13 milyon 838 bin 753 TL cezai işlem uygulandı. Bunların yanında 3 bin 479 firma hakkında ise "Hakkında Haksız Fiyat Artışı" araştırma süreci başlatıldı.

EN FAZLA MARKET DENETİMİ İSTANBUL'DA YAPILDI

Market denetimlerinde İstanbul 797 market denetimi ile ilk sırada yer alırken, Ankara 436 market, Antalya ise 411 market denetimi ile takip etti.

EN FAZLA ÜRÜN DENETİMİ ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırasıyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara ilk sırada yer alırken, 93 bin 603 ürün ile Antalya ve 73 bin 31 ürün denetimi ile İstanbul yer aldı.

EN FAZLA İHLAL İSTANBUL'DA YAPILDI

En yüksek sayıda ihlal tespit edilen illerimiz ise 2 bin 932 ihlal ile İstanbul başta yer alırken, 1.806 ile Ankara ikinci sırada, 506 ihlal tespiti ili Elazığ ili üçüncü sırada yer aldı.

Market denetimlerini uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, İstanbul ili 6 milyon 450 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, İstanbul ilini sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 TL cezai işlem ile Ankara ve 266 bin 200 TL idari para cezası ile Bursa ili takip etti.

"YILBAŞI ÖNCESİ 30-31 ARALIK 2024 TARİHLERİNDE 9,8 MİLYON TL PARA CEZASI"

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimlerle ilgili verdiği bilgide şu açıklamayı yaptı:

Denetimler neticesinde hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılan marketlerin en yoğun olduğu illerimiz ise 795 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara'da 436, İzmir ilimizde 136 firma hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak market denetimlerinin yanında 30-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yeni yıl öncesi yoğunluk verilen kafe, restoran denetimlerimi kapsamında ise 81 ilde toplam 4 bin 779 işletmede 285 bin 499 adet ürün denetlenmiştir. 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde toplamda 9.897.148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunun yanında 735 işletme hakkında ise Haksız Fiyat Artışı araştırması süreci başlatılmıştır.

DENETİM YAPILAN İLLERİN DAĞILIMI

Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilimiz 934 ile İstanbul olurken, 496 işletme denetimi ile Ankara ve 270 işletme denetimi ile Antalya ilimiz ilk üç sırada yer almıştır. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırayla 92 bin 13 ürün denetimi ile İstanbul, 43 bin 381 ürün denetimi ile Ankara, 21.053 ürün denetimi Antalya olarak gerçekleşmiştir. Denetimler neticesinde İstanbul 2 bin 829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir.

CEZADA İLK ÜÇ İL

Kafe, restoran denetimleri uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, ilk üç ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa olup, uygulanan cezai işlem miktarları sırasıyla 6 milyon 223 bin 800 TL, 1 milyon bin TL ve 620 bin 400 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında İstanbul'da 133, Kocaeli'nde 69 ve İzmir'de 48 işletme hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"