Ticaret Bakanlığı: Döner, iskender ve hamburger satışında gramaj dönem başladı

AA

Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe döner, İskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi.

Bakanlık gramaj bilgisi vermeyenlere denetim başlattı. Buna göre, döner, iskender ve hamburgerin bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilecek.

Ticaret Bakanlığı, kafelerin ve restoranların girişinde fiyat listeleri asılması zorunluluğunun dışında fiyat şeffaflığını artırmak için yeni bir düzenleme daha hayata geçirdi.

Bakanlık, vatandaşın en çok tükettiği ürünlerin fiyat​ listelerinde gramaj bilgisi bulunmaması sebebiyle tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapamadığını belirtti.

FİYAT LİSTELERİNDE DÖNER, İSKENDER, HAMBURGERİN GRAMAJ BİLGİLERİ OLACAK

Artık restoran ve lokantalarda döner, İskender ve hamburgerin gramaj bilgileri de fiyat listelerinde yer alacak.

Vatandaşlardan gelen şikayetlere dikkat çeken Bakanlık, ekonomik olması ve hızlı servis edilmesi sebebiyle döner ve hamburgerin en çok tercih edilen ürünler olduğunu vurguladı. Ancak, bu ürünlerin farklı isimler ve porsiyonlarla çeşitli fiyatlarda sunulması, kafa karışıklığına yol açıyor.

"TÜKETİCİNİN ÇIKARLARI KORUNUYOR"

Ticaret Bakanlığı'nın uygulama ile ilgili açıklaması şöyle:

Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Temel amacı 'perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek' olan Yönetmelik, tüketicilerin 'ekonomik çıkarlarının korunması' ve 'doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi' açısından önem arz etmektedir.

TÜKETİCİNİN EN FAZLA TERCİH ETTİĞİ ÜRÜNLER

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti gösteren işletmeler arasında en fazla İşletmeye sahip ve tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner, İskender ve hamburger ürünleri yer alıyor. Tüketiciye sunulan söz konusu ürünlerin gerek hızlı servis edilmesi gerekse ekonomik olmaları nedeniyle ülke genelinde yaygın olarak tercih ediliyor.

"FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPILAMIYOR"

Son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, 'döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner vb' isimler altında farklı fiyatlarla, İskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğu ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği anlaşılmaktadır.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer vermesi zorunlu hale geldi. Denetimlerde bu bilgilerin eksik olduğu tespit edilirse işletmelere idari para cezası uygulanacak.

EKMEK ARASI YA DA TABAKTA SATILIYORSA

Düzenleme sayesinde; "döner sandviç", "ekmek arası döner" veya "servis döner" gibi farklı sunumlarda yapılan satışlarda fiyat şeffaflığı sağlanacak.

İŞLETMELERİN BAĞLI OLDUĞU KURULUŞLARA BİLGİ VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı, işletmelerin bağlı olduğu kurumlara bilgi verildiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ticari teamül ile yerleşmiş satış usulü olarak, ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ürünü ile İskender ürünü ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesini amacı ile sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiği hususunda sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu bilgilendirilmiştir.

"YAYGIN DENETİM DEVAM EDECEK"