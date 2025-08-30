180 farklı ülkeden toplam 337 bin 119 öğrenci, Türkiye'de eğitim görüyor.

Ticaret Bakanlığı, 2012 yılından bu yana eğitim hizmetleri ihracatını artırmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Bakanlık, Türkiye'yi eğitim alanında bölgesel bir cazibe merkezi ve küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı, eğitim hizmetleri ihracatında rekor artış ile ilgili "2012 yılından bugüne eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek, 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaştı." şeklinde bilgi verdi.

TANITIM VE PAZARLAMANIN KATKISI

Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bu güçlü artış, Bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra, üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur.

VERİLEN DESTEKLER

BAKANLIK DESTEKLERİNDE İKİ KAT BÜYÜME

2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağladığımız destekler, bir önceki yıla kıyasla 2 kat artarak 162,6 milyon TL'ye ulaştı.

2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla sağlanan destek tutarı ise 66,2 milyon TL oldu.

DESTEKLENEN FAALİYETLER

Bu kapsamda, üniversiteler ve sektör paydaşları için desteklenen başlıca faaliyetler şunlar:

Yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları

Uluslararası pazarlama faaliyetleri

Yurt dışı fuarlara toplu veya bireysel katılımlar

Tanıtım heyet programları

Rapor, belgelendirme, marka tescil ve koruma giderleri

Acente komisyon çalışmaları

Uluslararası birimlere yönelik kira, istihdam ve operasyonel giderler

Uluslararası sıralama ve kuruluşlara üyelik faaliyetleri

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISINDA 11 KAT ARTIŞ

2024-2025 öğretim döneminde, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı, 2012 yılına göre yaklaşık 11 katlık bir artışla 337 bin 119'a yükseldi

Türkiye, bu yükselişle küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinden yaklaşık yüzde 3,5 pay alarak dünya sıralamasında önemli bir konuma geldi.

TÜRKİYE 180 FARKLI ÜLKEDEN ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ticaret Bakanlığı, "Bu destekler sayesinde Türkiye, uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri konumuna yükseldi. Halihazırda 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor olmamız, ülkemizin uluslararası bir eğitim merkezi haline geldiğinin göstergesidir." değerlendirmesini paylaştı.