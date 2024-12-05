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AA

Asgari ücret zammı belli olmadan, bu zammın yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için denetimler artırıldı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesini sürdürüyor.

Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri yakından takip eden Bakanlık, Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleşen denetimlerde vatandaşların mağdur olmasını önlemek için çalışıyor.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE MARKET DENETİMİ

Denetimlerin İstanbul ayağında Ticaret Bakanlığı ekipleri kentin tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

İNCELENEN ALANLAR

Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri, etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülükleri yerine getirip getirmediği, gramaj, fiyat, stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri 25 ilçede restoran, fırın ve marketlerdeki gıda ürünlerinde gramaj ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Çalışmalar sırasında döner, iskender ve hamburgerlerdeki gramajlar incelenirken, asgari ücret zammını şimdiden fiyatlarına yansıtan işletmeler de denetlendi.

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, Fatih’te bazı işletmelere, gramaj ve fiyat tutarsızlığı gerekçesiyle tutanak tutularak idari para cezası uygulandı.

HER BİR UYGUNSUZLUĞA ÜRÜN BAŞINA 2 BİN 200 TL CEZA

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı. Uygunsuzlukların her birine 2 bin 200 lira ürün başına idari işlem uygulandığı bildirildi.

DENETLENEN ÜRÜN MİKTARI

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Menteşe, "Kasım ayında İstanbul'da yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi ve 288 bin 903 ürünü denetledik, denetimlerimiz aralıksız sürecek." dedi.

45 EKİP İŞ BAŞINDA

Denetimler sırasında açıklama yapan Menteşe, 25 ilçede 45 ekiple 115 kişiyle denetimlerin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

Asgari ücret zammının yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için bugün özellikle bazı işletmelerimizi denetliyoruz. Hem bu konuda denetim yapıyoruz hem de Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Temel gıdalardan olan ekmek, sebze, et başta olmak üzere 47 ana başlıktaki ürünleri inceliyoruz. Bu incelemelerimize ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz, bir sonraki denetimde de arada ne kadar fark var onları da görebiliyoruz.

DENETİMLERDE FİYATLARA BAKILDI

Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız. Bunun yanı sıra fiyat etiketlerinde yönetmelik kapsamında olması gereken zorunluluklar var, bunlar uygun değilse her birine 2 bin 200 lira ürün başına idari işlem uyguluyoruz.

"PARA CEZALARI YENİ YILDA YÜZDE 43,93 ARTIRILACAK"

Bunlar dışında işletmelerde olması gereken zorunlulukları denetlediklerini ve eksik durumlarda sıkıntı gördükleri işletmelere müdahale ettiklerini bildiren Menteşe, alım satım fiyatları arasındaki farklar, stokçuluk gibi sıkıntılarda uygulanan idari para cezalarının da ocak ayı itibarıyla yüzde 43,93 artacağını hatırlattı.

ANKARA'DA HAKSIZ FİYAT VE GRAMAJ DENETİMİ

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Bakanlığa bağlı ekipler, Ankara'daki bazı işletmelerde vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

ÜRÜNLERİN ÜZERİNDEKİ ETİKETLER İNCELENDİ

Bu amaçla bir markete giden ekipler, öncelikle ürünlerin üzerinde etiket olup olmadığını kontrol etti. Etiketlerde yönetmelikler gereği bulunması gereken bilgiler incelenirken kasa ile reyon arasında fiyat farkının olup olmadığına yönelik inceleme yapıldı.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, özellikle temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışlarına karşı çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Özellikle fahiş fiyat artışlarına ilişkin yoğun denetimler yaptıklarını vurgulayan Tan, şöyle konuştu:

Temel gıda maddelerinin, geçmiş 3 aya yönelik alış ve satış faturalarını talep ediyoruz. Faturalar üzerinde yapılan incelemelerde haksız fiyat şüphesi oluşan durumları Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiyoruz. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede fahiş fiyat artışının tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanıyor.

Fiyat etiketinde bulunması gereken unsurlara ilişkin kontrollerin de yapıldığına işaret eden Tan, ürünün birim ve satış fiyatı, menşesi, eğer menşe Türkiye ise Bakanlıkça belirlenen logo, ürünün fiyat değişim tarihi gibi unsurlara etikette yer verilip verilmediğinin kontrolünün sağlandığını ifade etti.

RESTORANDA GRAMAJ BİLGİSİ KONTROLÜ

İncelemeler kapsamında Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir restoranda döner, iskender ve hamburgerin bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin de denetim yaptı.

İDARİ CEZA UYGULANIYOR

Tan, bu ürünlerin satışının yapıldığı kafeterya, restoran ve lokantalarda tarife ve fiyat listelerinde döner ve iskender için pişmiş etin, hamburger için pişmiş köftenin gramaj bilgilerine tarife ve fiyat listesinde yer verilip verilmediğinin incelendiğini belirterek, "Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olduğu durumda tutanak tutarak idari ceza uyguluyoruz." dedi.